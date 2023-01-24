"Коли приходять нові гравці, я повинен піти та допомогти їм, щоб вони відчули себе бажаними. Попри те, що я ще молодий, я один із досвідченіших у групі.

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Потрібно показувати новачкам, що їм тут раді, давати впевненість. І це видно, коли вони виходять на поле, як Мудрик в суботу. Він був дуже впевнений. Михайло хоче показати, на що здатен разом зі своїми новими партнерами", – розповів Маунт в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, Грем Поттер випустив Михайла на поле у другому таймі матчу з Ліверпулем. 22-річний українець створив кілька небезпечних моментів і отримав хорошу пресу.

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