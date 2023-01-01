"Я думав, що втрата Габріела Жезуса стане величезним ударом для Арсенала, оскільки я вважаю, що він був видатним, не забиваючи голів. Напевно, це трохи схоже на Нуньєса в Ліверпулі, який грає дуже добре, але міг би забити ще кілька голів.

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Арсенал хоче Михайла Мудрика. У Лізі чемпіонів він грав лівого вінгера, а Мартінеллі, який виступає там, теж вражає. Може, хтось із них пройде через середину? Якщо вони хочуть конкурувати з Манчестер Сіті, а вони роблять це прямо зараз. Але я говорю про всі турніри та на наступні кілька років, як це зробив Ліверпуль. Вам потрібні варіанти з лави запасних.

Артета знає це краще за будь-кого ще з часів свого перебування в Манчестер Сіті. Я думаю, що Мудрик був би справді захопливим підписанням з огляду на те, що ми бачили в Лізі чемпіонів", – наводить слова Каррагера Sky Sports.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів, зокрема в 6 поєдинках Ліги чемпіонів відзначившись 3 голами та 2 асистами. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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