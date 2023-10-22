У поєдинку Челсі – Арсенал Михайло Мудрик забив дебютний гол на Стемфорд Брідж. Українець ефектно перекинув Давіда Райю, але повтори показали, що Михайло навіть не дивився на голкіпера. Відповідно, одразу з'явилися чутки, що шедевр вийшов випадковим.

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"Так, у моменті з голом Мудрик бив. Чесно кажучи, Михайло старався. Це не значить, що лише він заслуговує на похвалу, але Мудрик знав, де розташувався воротар, та що з цієї позиції йому можна забити.

Мудрику потрібен був перший гол на Стемфорд Брідж. Йому ще потрібно вдосконалюватися, але завдяки цьому голу, вважаю, він буде впевненішим у майбутньому", – цитує Маурісіо Почеттіно BBC.

В активі 22-річного Михайла Мудрика вже 2 голи за Челсі у поточному сезоні. Вінгер збірної України в кампанії 2023/24 зіграв за "синіх" 9 матчів.

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