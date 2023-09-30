"Зараз він намагається бути більш відкритим, намагається адаптуватися і бути більше залученим у кожну ситуацію. Це – унікальний гравець.

"Мудрику час приносити користь": легенда Челсі назвав топ-3 зірок, яких бракує команді Почеттіно

Він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що означає грати в команді", – цитує Почеттіно у своєму Твіттері інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 6 матчів (5 в АПЛ і 1 в Кубку Ліги), однак результативними діями не відзначався. Покращити свою статистику він зможе вже у понеділок, 2 жовтня, у матчі 7-го туру АПЛ проти Фулхема. Початок зустрічі о 22:00.

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги