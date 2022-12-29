"Велика честь здобути цю нагороду у такому клубі. Дякую всім уболівальникам, які вірять у мене і хто голосував за мене. Я завжди залишаюся голодним і така нагорода тільки надає мені мотивації працювати ще більше.

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Без такого тренерського штабу і без таких партнерів по команді я нічого не показав би. Дякуємо за довіру та підтримку. З Богом можливо все", – написав Мудрик в Instagram.

У нинішньому сезоні Михайло вже провів 19 матчів, у яких відзначився двома голами й дев'ятьма асистами.

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