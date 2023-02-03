"Ніхто не може дивитись у майбутнє, але ми намагалися підписати гравців певного профілю. Якщо ви подивитеся на вік футболістів, яких ми запросили, то вони тут, щоб вже зараз змагатися. Але й впродовж багатьох наступних років також.

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Ви можете говорити про результати та персоналії, але це про побудову команди. Це зараз наше випробування.

Я у захваті. Я треную вже понад 12 років, починав з низів, але зараз я у фантастичному клубі з амбіціями. Ми хочемо боротися. Я не приймаю рішення щодо фінансів, на щастя. Моя робота – головний тренер, пересвідчуватися, що ми запрошуємо правильних виконавців.

Мудрик та Енцо – неймовірні гравці. Вони різні, але молоді та рішучі. У них якості, щоб стати футболістами світового рівня. Зараз треба допомогти їм, щоб вони зрозуміли команду. Індивідуальності роблять різницю, якщо вони добре функціонують у команді. Це випробування, я у захваті від цього. Ми працюємо та прогресуємо", – цитує Поттера Football Daily.

Нагадаємо, Мудрик обійшовся Челсі у 100 млн євро, Фернандес – у 121 мільйон.

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