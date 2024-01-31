Видання Football London, яке спеціалізується на подіях футбольних клубів столиці Англії, оприлюднило своє бачення плану, який мав би допомогти Челсі успішно зіграти на полі поточного лідера АПЛ.

Ліверпуль – Челсі: анонс матчу АПЛ

Український легіонер лондонців Михайло Мудрик отримав ключову роль. Журналісти Football London вважають, що Маурісіо Почеттіно повинен випустити 23-річного вінгера у стартовому складі разом з Рахімом Стерлінгом та Коулом Палмером.

"Мудрик не вражав у останніх матчах, але на папері цей матч має справді відповідати стилю гри українця. Ліверпуль грає з надзвичайно високою лінією захисту і через це досить часто потрапляє в пастку. Неймовірна швидкість Мудрика була б найнебезпечнішою зброєю Челсі за таких обставин", – пишуть про українця.

Нагадаємо, матч Ліверпуль – Челсі відбудеться сьогодні, 31 січня. Стартовий свисток пролунає о 22:15. Михайло Мудрик у цьому сезоні АПЛ 17 разів виходив на поле, забивши три голи та віддавши один асит.

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