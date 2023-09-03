"Мудрик – дуже талановитий гравець. Перш ніж говорити про футбол, йому потрібно комфортно почуватися, мати силу в тілі. У нього від початку були труднощі. Якщо не помиляюся, на Євро U-21 він зіграв лише один матч. Не міг стабільно тренуватися. Постійно щось трапляється.

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Ми працюємо над тим, щоб допомогти Мудрику набрати оптимальні кондиції. І тільки тоді він почне показувати свій футбол. Ніхто не може видавати максимум, коли не відчуває сили в тілі. Сподіваюся, що в наступні тижні він відшукає свою форму", – цитує Почеттіно видання Football London.

Мудрик за пів року в Челсі не став основним. Навіть після літньої перебудови та травм конкурентів (Нкунку, Чуквуемека) українець не отримав місця в старті. Через нове пошкодження Михайло зіграв лише 20 хвилин в останніх двох турах АПЛ.

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