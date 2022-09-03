"Ось і прийшов той час, коли мені потрібно попрощатися зі вже ставшим рідним клубом, з легендарним ім'ям Зоря Луганськ.

"Не міг подумати, що стану гравцем Динамо": новачок киян – про позиції на полі, готовність до дебюту та 7-й номер

Це був неперевершений час, який багато чого мене навчив. Я безмежно вдячний всім: президенту, моїм тренерам, вболівальникам, персоналу і хлопцям, які стали моєю сім‘єю. Ви назавжди в моєму серці.

Моя мрія – приїхати в мирний український Луганськ, проїхати спокійними і квітучими вулицями і подивитись або зіграти на головному стадіоні у свою улюблену гру. Віримо – цей день близько, завдячуючи хлопцям на передовій і всім, хто любить Україну в тилу. Все буде Україна", – написав Кабаєв на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Владислав став першим новачком Динамо – кияни виклали за хавбека Зорі 1,2 млн євро.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте