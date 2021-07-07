"Влітку 2018 року я вперше побував у Шотландії і навіть пройшов передсезонні збори разом з Хартсом (Максима туди запросив тодішній тренер команди Крейг Левін, який побачив гравця у Києві, коли приїжджав у столицю України на фінал Ліги чемпіонів, – Футбол 24). Не тільки тренувався, але і брав участь в товариських матчах. У складі молодіжної команди грав проти Ліверпуля, Астон Вілли, Евертона і шотландських клубів. Того ж літа почав тренуватися з першою командою.

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Оформлення документів у Великобританії – це окрема тема, і тут величезну роль зіграли мої батьки, особливо тато, без його терпіння і допомоги нічого б не вийшло. Мама і сестра мене підтримували, я їм дуже вдячний.

У Сент-Джонстоні найголовнішим і найважливішим вважаю обстановку. Без перебільшення можу сказати, що ми одна згуртована сім'я – починаючи від гравців і закінчуючи директорами. Тут всі підтримують один одного, ти можеш спокійно підійти до старших партнерів по команді і порадитися – тобі допоможуть. Всі з розумінням ставляться до молодих гравців.

Мені належить виконати багато роботи, щоб завоювати місце у складі Сент-Джонстона. Але я не боюся цього. Крім праці потрібно ще й терпіння. Природно, як і будь-який інший футболіст, мрію завойовувати трофеї зі збірною своєї країни", – сказав Кучерявий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, контракт між українським хавбеком і шотландським клубом розрахований на три роки.

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