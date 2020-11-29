"У грі (з ФК Мінськ (4:2) – прим. Футбол 24) була драма. Ми двічі по ходу матчу програвали й змогли вирвати перемогу. На останніх хвилинах ми забили. У напруженій грі змогли здобути перемогу і це дуже здорово. Радість була просто неймовірна.

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15 років цей клуб не вигравав золоті медалі. Люди зачекалися. Для всіх уболівальників і керівництва це була довгоочікувана перемога. Слава богу, що ми її здобули. Дуже і дуже багато людей сьогодні в Солігорську щасливі.

Була серйозна боротьба за перше місце: п'ять-шість команд боролися за золоті медалі. Через це було цікаво і складно.

Ми поспілкуємося телефоном з Вернидубом (Юрій Вернидуб тренував Шахтар С на початку сезону – прим. Футбол 24). У такі моменти потрібно спокійно зателефонувати й поговорити. Нам є що сказати один одному. Така телефонна розмова обов'язково відбудеться.

Я мрію повернутися в Україну і виграти з командою чемпіонство, а також хочу потрапити з нею в групу Ліги чемпіонів", – сказав Григорчук у коментарі Футбол News.

Зауважимо, солігорський Шахтар став чемпіоном Білорусі в останньому турі, випередивши БАТЕ лише на один пункт. Роман Григорчук очолив команду посеред сезону, замінивши на тренерському містку Юрія Вернидуба.

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