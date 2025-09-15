"Звичайно, найбільша мрія Іллі у футболі – це збірна України. Він дуже сильно цього прагне, і я бачу, скільки сил та енергії вкладає щодня, щоб бути гідним цього виклику.

Для нього це не просто мета, а щось особливе й дуже важливе. Я впевнена, що ця мрія здійсниться, бо він реально заслуговує.

А ще, як Ілля завжди каже, він хоче, щоб літера "У" в УПЛ змінилася на "А". Думаю, всі зрозуміли, про що мова. А від мене – тільки підтримка і віра", – сказала Кремінська в інтерв'ю Yesport.

Нагадаємо, Крупський – вихованець запорізького Металурга. В лютому 2021-го перейшов у Ворсклу. В січні 2025-го був викуплений Металістом 1925 за 1,5 млн євро, але дограв сезон у полтавській команді. У поточній першості зіграв за харків'ян 6 матчів, без результативних дій.

