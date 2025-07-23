Музика: Українська. Вже 4-5 років, як віддаю перевагу нашим виконавцям. Люблю стиль R’n’B, подобається творчість BURLA та багатьох інших.

Кіно: Передивився дуже багато фільмів і серіалів. З останнього – "Чорний список", серіал на 10 сезонів.

Актор або актриса: Том Генкс і Дензел Вашингтон.

Книга: Чесно кажучи, я не сильно люблю читати. Але мій кум Руслан Степанюк колись змусив осилити 3-4 книжки. Давав мені почитати.

Легенда Ворскли офіційно попрощався з клубом

Страва: Паста з лососем або м’ясом. Коли повертаюся зі зборів, дуже хочеться борщу і вареників, які готує дружина.

Алкоголь: Пиво.

Авто, на якому їздите зараз: BMW.

Аксесуар: Обручка. Не ношу більше нічого, крім неї.

Найбільший штраф у кар’єрі: Сергій Георгійович Дірявка якось мене оштрафував, коли я вийшов на Кубок у Миколаєві в пластмасових шипах. Хоча він рекомендував брати залізні. Штраф сягнув тисячі гривень чи трохи більше – на ті часи (початок 2010-х) це було суттєво. Зараз згадуємо той випадок з усмішкою. Свої штрафи можу порахувати на пальцях однієї руки.

Найкрасивіше місто або місце, де ви побували: Полтава і Тернопіль. У Лондоні дуже прикольно. З дружиною та дітьми їздили в Об’єднані Арабські Емірати – теж сподобалося. Багато є класних місць – усіх не перелічити. Львів, Буковель, любив їздити на море в Затоку. Україна дуже багата красивими куточками.

Спортсмен: Мені зараз подобається Усик, його ставлення до людей і до справи. Колись імпонував Зінедін Зідан.

Команда (крім Ворскли): Це провокаційне запитання (Усміхається). Ну, Барселона мені подобалась. І це при тому, що імпонував Зідан із Реала, уявляєте? Ще Карвахаль привертав увагу.

Ким мріяли стати в дитинстві: Водієм автобуса або вантажівки. Бо мій батько цим заробляв на хліб. Нерідко паркував автобус біля дому і дозволяв мені та моїм друзям покрутити руль. Ми уявляли, що веземо пасажирів (Усміхається). Було весело в той час.

Фобія: Мені дуже важко перебувати довгий час без сім’ї. На зборах по два тренування, втомлений, спиш і знову до роботи. Нема того руху, нема дитячого гамору – мені цього бракує.

Нефутбольний талант: Співати я точно не вмію – можна переконатися, знайшовши відео на YouTube. Люблю поїхати на риболовлю. Профі себе не назву – просто відпочиваю.

Якби була можливість познайомитися з будь-якою світовою знаменитістю – кого б обрали: Гм, з Усиком я вже познайомився і навіть фото маю. Отже, вибір зроблю на користь Володимира Зеленського. Що б його запитав? Як і всі українці, напевно: коли перемога? – сказав Пердута для YeSport.

Нагадаємо, що Пердута приєднався до Ворскли у 2012 році, перейшовши з київської Оболоні. Відтоді він провів 343 поєдинки на клубному рівні, у яких відзначився трьома голами та 33 асистами. Нещодавно Ігор підписав контракт із Зорею.

" Футболку Обамеянга зберігаю досі": легенда Ворскли про 15 років у клубі, вбивство Бабаєва, слова Шеви і "Червону руту"