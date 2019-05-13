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"Це буде фантастичний досвід": Пулішіч прокоментував майбутній перехід у Челсі

13 травня 19:19 375 Читать на русском
"Це буде фантастичний досвід": Пулішіч прокоментував майбутній перехід у Челсі
Крістіан Пулішіч / ФК Борусія Д

Літній новачок Челсі Крістіан Пулішіч поділився враженнями від майбутнього переходу до складу "синіх".

"Зрозуміло, що я маю завершити сезон із Дортмундом, але я не можу дочекатись, коли перейду в Челсі. Це буде фантастичний досвід.

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Невеликі зміни, але бути в Англії та розмовляти англійською... Я схвильований. Я дуже довго цього чекав.

Я багато чому навчився в Німеччині як гравець та людина. Це підготувало мене до великих випробувань.

Фанатам Челсі слід очікувати командного футболіста, який віддаватиме все на полі. Я буду вкладати свій атакувальний стиль у команду і буду робити все, щоб допомогти перемагати", – сказав Пулішіч Sky Sports.

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Теги
Челсі Челсі Англія Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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