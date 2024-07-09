Форварду Челсі Марку Гіу доведеться відкласти здійснення своєї мрії щонайменше на один сезон.

У липні "сині" оголосили про перехід 18-річного іспанця з Барселони. Челсі, щоб залучити Марка Гіу, виплатив "кулес" відступні за гравця. Форвард мріяв грати в АПЛ, тому погодився на перехід. Утім, дебют в чемпіонаті Англії ймовірно доведеться відкласти.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, лондонці мають у своїй команді достатньо гравців атаки, тому розмірковують над тим, що віддати Марка Гіу в оренду на сезон 2024/25. Севілья, яка шукає підсилення в атаку, оскільки майбутнє Ен-Несірі не визначено, Рафа Міра піде з команди, а залишається лише Ісаак Ромеро.

Варто нагадати, що Марк Гіу підписав п'ятирічний контракт з Челсі з опцією ще на рік.

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