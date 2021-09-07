"Чекав цього, мрія дитинства. Мені здається, у кожного футболіста, який починає свій шлях, є мрія представляти свою національну команду. Тому я дуже радий, що я тут. Хлопці всі прийняли добре. Готуємося до гри.

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Головний тренер пояснив, що вимагає від футболістів, що буде вимагати від мене на футбольному полі. На тренуваннях атмосфера хороша. Всі на позитиві.

Збірна Чехії – хороша команда. Є футболіст, який забив на Євро-2020 чотири м'ячі. Постараємося вийти і досягти позитивного результату.

Коли грає національна команда, такого поняття, як товариська гра, немає. Віддаватимемося максимально, тому що захищаємо честь країни", – сказав Кочергін для Youtube-каналу УАФ.

Товариська гра Чехія – Україна запланована на 8 вересня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

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