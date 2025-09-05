Ілля Попович, голкіпер угорської Кішварди, у розмові з "Футбол 24" коротко окреслив атмосферу молодіжної збірної України перед стартовим матчем відбору Євро-2027.

– Ілля, попереду – гра з Литвою. Що вам відомо про суперника, які б чесноти цієї збірної ви відзначили?

– Команда непогана, не боїться грати у футбол. Є кілька гравців, за якими потрібно уважно стежити. Головне – не недооцінювати цю збірну.

– Яка атмосфера всередині нашої команди зараз – відчувається бойовий настрій?

– Так, усі готові та з нетерпінням чекають п'ятничного матчу.

– На чому тренерський штаб робив основний акцент під час підготовки?

– Було багато тактичних тренувань. У збірній чимало новачків, я зокрема, тому потрібно було швидко підготуватися до того футболу, який від нас очікує тренер.

– У яких аспектах, на вашу думку, Литва може створити проблеми збірній Україні на полі?

– По тому, що ми бачили, дуже часто підключаються флангові захисники. Думаю, саме від цього можуть виникнути певні проблеми.

– Чи можна сказати, що команда налаштована саме "дати бій" і показати характер у цьому стартовому матчі?

– Так, я вважаю, що бій ми точно дамо.

– Чи є в збірної чітко окреслена мета на цей відбірний цикл? Якими ви бачите перспективи України в боротьбі за вихід до фінальної частини Євро-2027?

– Головна мета – підготувати всіх гравців до головної збірної. Але дуже хотілося б і було би чудово вийти до фінальної частини Євро. Перспективи, на мою думку, у нас хороші. Індивідуального лідера, як у минулому циклі в Англії, цього разу немає. Але є дуже сильні бойові збірні – Хорватія, Туреччина, а також Угорщина, яку я добре знаю. Недооцінювати їх не можна. Головне – виходити на поле з холодною головою, і все буде добре.

