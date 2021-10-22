Колишня зірка Барселони, Мілана та ПСЖ Роналдінью переконаний, що Ліонель Мессі та Неймар зможуть привести парижан до перемоги в Лізі чемпіонів.

"Зустріч з Мессі та Неймаром? Було приємно побачитися з ними. Знаю, що вони чудово ладнають. Був радий знову зустрітися. Всі в Бразилії знають, чого вартий Неймар, хоча у нього траплялися складні моменти.

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Коли Лео опинився в Барселоні, багато говорили про його якості. І я бачив, на що він здатний, коли ми тренувалися разом. Я і не думав, що Мессі опиниться в ПСЖ.

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Звичайно, вони можуть поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів. Коли в команді зібрані такі гравці, неможливо не думати, що попереду на неї чекає щось важливе", – цитує Роналдінью Football-Italia з посиланням на Le Parisien.

Нагадаємо, Мессі дебютував у Барселоні саме тоді, коли головною зіркою "синьо-гранатових" був Роналдінью, а свій перший гол за каталонців Лео забив після пасу бразильця.

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