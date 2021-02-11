"Миколенко і Забарний можуть перейти в кращі чемпіонати, ніж Бельгія чи Австрія. Наприклад, в АПЛ або Серію А. Так, вони зараз ще не відповідають цьому рівню, потрібно розвиватися.

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Багато гравців могли б перейти в інші чемпіонати. Буяльський зараз вже не такий молодий, як вище згадані, але мені здається, він міг би відмінно міг виступати в чемпіонаті Бельгії. У нього є якості для рівня вище.

Попов із більшою дисциплінованістю та кращою тактичною підготовкою може досягти топ-рівня. У нього потенціал дуже хорошого футболіста", – поділився Лонго у подкасті UKRFUT24.

Нагадаємо, Лонго увійшов до тренерського штабу Луческу в Динамо влітку 2020 року, однак вже взимку покинув київський клуб.

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