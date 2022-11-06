Головний тренер Барселони Хаві Ернандес висловився щодо команд, яких вважає головними претендентами на перемогу в Катарі.

Іспанський фахівець віддав перевагу двом латиноамериканським грандам, але й не забув про європейські топ-збірні.

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"На мою думку, Бразилія та Аргентина на сходинку вищі за інші збірні у технічному плані. Попри це, можуть бути сюрпризи. Іспанія, Франція, Англія – великі європейські команди", – цитує Хаві Sport.es.

Експерти та букмекери теж називають фаворитом ЧС Бразилію, яка у групі протистоятиме Сербії, Швейцарії та Камеруну. Аргентина у квартеті зійдеться з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.

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