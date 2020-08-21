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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

"Можу змінювати, коли захочу і кого захочу": Луческу брутально пояснив кадрові рішення в матчі проти Олімпіка

22:17 - Читать на русском
"Можу змінювати, коли захочу і кого захочу": Луческу брутально пояснив кадрові рішення в матчі проти Олімпіка
Мірча Луческу / ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу своїх підопічних над донецьким Олімпіком (4:1) у стартовому турі Прем'єр-ліги.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Хороша гра, ми домінували. Хоч і грали без 8 провідних гравців – двоє з COVID-19, ще шестеро не встигли відновитися після ушкоджень – але матч вийшов гарним. Рахунок по грі, він міг бути ще більшим.

Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

Чому замінив Цітаішвілі в перерві? Дозволено 5 замін, тому я можу змінювати, коли захочу і кого захочу. Тим більше, що це перший офіційний матч, я хотів подивитися якомога більшу кількість гравців. Товариські зустрічі не враховуються, офіційна є офіційна.

Із поверненням травмованих гравців ми будемо дивитися загальний список футболістів. Потрібно визначатися з основою. Я вітаю гравців, які повернулися з оренди, тому що вони дуже добре тренувалися весь цей час. Результат і гра показали, що вони в хорошому стані", – заявив румун в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що Динамо розгромило Олімпік (4:1) у дебютному турі УПЛ. Голами відзначилися Буяльський, Супряга та Циганков, а ще один м'яч у власні ворота забив оборонець донеччан Завійський.

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