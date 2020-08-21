"Можу змінювати, коли захочу і кого захочу": Луческу брутально пояснив кадрові рішення в матчі проти Олімпіка

"Хороша гра, ми домінували. Хоч і грали без 8 провідних гравців – двоє з COVID-19, ще шестеро не встигли відновитися після ушкоджень – але матч вийшов гарним. Рахунок по грі, він міг бути ще більшим.

Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

Чому замінив Цітаішвілі в перерві? Дозволено 5 замін, тому я можу змінювати, коли захочу і кого захочу. Тим більше, що це перший офіційний матч, я хотів подивитися якомога більшу кількість гравців. Товариські зустрічі не враховуються, офіційна є офіційна.

Із поверненням травмованих гравців ми будемо дивитися загальний список футболістів. Потрібно визначатися з основою. Я вітаю гравців, які повернулися з оренди, тому що вони дуже добре тренувалися весь цей час. Результат і гра показали, що вони в хорошому стані", – заявив румун в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що Динамо розгромило Олімпік (4:1) у дебютному турі УПЛ. Голами відзначилися Буяльський, Супряга та Циганков, а ще один м'яч у власні ворота забив оборонець донеччан Завійський.

Динамо розгромило Олімпік у дебюті з Луческу в УПЛ – результативні заміни, 3 голи українців, несподіваний джокер