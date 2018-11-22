"Можу викурити півтори пачки цигарок за гру". Топ-30 яскравих цитат Ігоря Суркіса, президента з "динамівським серцем"

"Футбол 24" згадує найбільш епічні цитати Ігоря Суркіса відносно "Шахтаря", трансферної епопеї Ярмоленка, нахабства Блохіна, безвідповідальності Мілевського і багато чого іншого.

Про Мілевського і Алієва

"За Мілевським стежили. А як він хотів? Отримувати шалені гроші і при цьому пити і гуляти? Якби команда все вигравала – в Лізі Європи, в Лізі чемпіонів, то нехай п'є і гуляє, але при цьому забиває".

"Я багато разів йшов Мілевському і Алієву назустріч. Скільки вони клялися, божилися, що це останній раз, і ніколи цього не буде. Як тільки вони виходили з мого кабінету, ввечері вже сиділи в клубі".

"Я обурений! Іншим словом, окрім як "гаденя", я Алієва назвати не можу. О другій годині ночі залишати розташування збірної...".

"Мілевський – самозакоханий хлопець з характером. Його так просто не "нахилиш". Скажу вам відверто, я його розумію. Я його попереджав, говорив з ним, лаявся, штрафував".

"Якщо порівняти заслуги перед футболом Сабо і Алієва, то Алієв повинен запитати дозволу у Йожефа Йожефовича, чи може з ним привітатися".

Про тренерів

"Якщо Олег Володимирович хоче судитися зі своїм клубом, після того, що він зробив з командою, це його право. Ми будемо діяти відповідно до закону і підготуємо йому дуже гідну відповідь. Ця ситуація зайвий раз показала сутність людини. Блохін сам себе ганьбить".

"Якщо Блохін не вміє рахувати, то йому потрібно пройти курси математики. Хоча б початкових класів. Запевняю вас, що "Динамо" не заборгувало Блохіну ані цента".

"Якби у мене вистачило витримки, не відпустив би Валерія Газзаєва. Довго себе картав за це, але Валерій Георгійович сам вирішив піти".

"Різати по живому, всіх звільняти – не мій метод роботи. Я не кидаю людей, зрозумійте! Так, може, це моя біда. Але такий мій характер, його вже не змінити".

"У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу".

"Хороших кваліфікованих тренерів, які можуть прийти в таку команду, як "Динамо" (Київ), можна перерахувати на пальцях однієї руки".

"У київського "Динамо" повинен бути тренером той, хто буде розуміти філософію клубу. Який не скаже "мені наплювати на те, що було до мене, давайте, мовляв, все робити навпаки, купіть мені десять футболістів, цих я не купував, мені вони не потрібні".

"Був би живий Валерій Васильович Лобановський і, припустимо, став би він експертом. Так всі б його з відкритими ротами слухали б! Тому що ця людина чогось в житті досягла".

Про трансфери і контракти

"Футболісти, які хочуть піти, завжди нервують перед закриттям трансферного вікна, під час трансферного вікна, а потім все стає на свої місця".

"Я не працюю в "швидкій допомозі". Якщо хтось хотів купити Ярмоленка, до нас потрібно було звернутися за п'ятнадцять або принаймні за десять днів".

"Наш лідер – не залежаний товар, який продавець тільки і мріє збути з рук. Так що у нас Андрієм може бути різний погляд на ситуацію. У кожного своя правда".

"Зарплата у Гладкого немаленька, але в клуб він переходить на правах вільного агента. І сподіваємося, що він складе конкуренцію в лінії атаки. Якщо не вийде, значить, як одружилися, так і розлучимося".

"Ярмоленко власноруч підписав п'ятирічний контракт навіть не на поліпшених – на фантастичних умовах. Можна сказати, що він отримав свого роду страховий бонус, який зобов'язаний відпрацьовувати в повній мірі".

У разі пропозицій від "Сток Сіті" і "Евертона" я зайняв таку позицію, що повинен був послати меседж нашим уболівальникам: київське "Динамо" – це київське "Динамо", а "Сток Сіті" – це "Сток Сіті".

"Я взагалі в душі за те, щоб за "Динамо" виступали українські хлопці. Вони грають якимось особливим духом, по-особливому переживають за клуб".

Про клубні справи та особисте

"Мене обливали не тільки шампанським – команда обливалася всім підряд: і шампанським, і водою, і соком якимось. Слава Богу, в роздягальні є душ. Спасибі Яковенку, він мені дав свою чистеньку форму – в ній я і поїхав додому".

"Для кого мені виводити футболістів, витрачаючи 60-70 мільйонів на рік? Щоб вони для мене грали? Я тоді краще зніму якийсь стадіончик, запрошу ветеранів і буду з ними теж грати в футбол і отримувати задоволення".

"Якщо ви мене запитаєте, поміняв би я чемпіонство на півфінал Ліги Європи, то я вам відповім – ні. Чемпіонство я б поміняв тільки на європейський кубок".

"Ліга чемпіонів та Ліга Європи – це як Земля і Місяць. І зі спортивної точки зору, і з фінансової. Ліга чемпіонів є Ліга чемпіонів".

"Я найперший рекомендував Шевченку не йти в політику. Коли я дізнався про його намір, то подзвонив йому і сказав: "Не смій цього робити!". Але він обпікся. Буває".

"Якщо швидко забиваємо, викурюю сигарет 8-10, в інших випадках можу викурити півтори пачки за гру".

"Щодо Леоненка ніколи не було жодної пропозиції, тому що п'яниць західні клуби апріорі не купують. Невже ви цього не розумієте?!".

Про "Динамо" і "Шахтар"

"Ми можемо довго сперечатися, у кого кращі футболісти. У "Шахтаря" є позиції, на яких гравці, можливо, виглядають сильніше наших. Хоча я так не вважаю. Так, якби ми об'єднали клуби, то отримали б збірну світу для нашого регіону – СНД".

"Я стимулюю всі команди, які грають проти "Шахтаря". Починаючи з першого туру. Те ж саме робить і "Шахтар". І давайте ми не будемо робити вигляд, що цього ніхто не знає".

"Ми Зінченком не цікавилися. Палкін марить або у нього сонячний удар. Хоча погода зараз прохолодна".

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