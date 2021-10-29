Хавбек Сьйона Маркос Сіпріано, права на якого належать Шахтарю, прокоментував свої виступи за швейцарський клуб.

"Задоволений своїми виступами, але гадаю, можу розвиватися ще більше. Більше впевнений у собі, тож можу більше ризикувати. Це наслідок того, що команда зробила ставку на мій футбол. Тренери мені дуже допомагають у моральному плані, тоді я почуваюся вільним для дій на полі. Це лише початок, розвиток продовжиться.

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Ми зростаємо як команда. Ми мали складну смугу матчів, були коливання в результатах. У нас якісний колектив, боротимемося за перше місце", – розповів Сіпріано в коментарі Terra.

До слова, бразилець провів 11 матчів у складі Сьйона у поточному сезоні, у яких записав до свого активу 1 результативну передачу. Права на Сіпріано належать Шахтарю.

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