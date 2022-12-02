"Боюся, наш виліт буде асоціюватися з моїм ім'ям. Я прийшов до збірної у 2016 році. Раніше Німеччина багато років поспіль на великих турнірах була щонайменше у півфіналі. А тепер ми двічі поспіль вилетіли на чемпіонаті світу вже на груповій стадії. Минулого року вибули на Євро в 1/8 фіналу. Це зовсім не те, чого б хотілося.

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Це найгірший день у моїй кар'єрі. Мої гра та результати – це теж неспроможність. Побоююся, що після такого можу провалитися до психологічної ями", – цитує Кімміха Sport1.

Нагадаємо, збірна Німеччини після тріумфу на ЧС-2014 на двох наступних Мундіалях не змогла подолати груповий етап. Водночас на дебютному для Кімміха великому турнірі (Євро-2016) дісталася до півфіналу.

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