"Ми знали, що це буде важка гра. Поєдинок з Інтером був для нас певним випробуванням – ми хотіли побачити, чи зможемо гідно протистояти чинним чемпіонам Італії. Гра показала, що ми можемо сказати своє слово.

Маліновський забив свій перший гол у сезоні – відео розкішної гармати українця

Удари здалеку від Маліновського виявилися дуже небезпечною тактикою, адже саме так він забив один м'яч, згодом створив ще один гол, а потім влучив у штангу. Як він знаходив позиції для удару? Я не можу сказати, що саме ми готували, тому що в іншому випадку отримаю прочухана від тренера, але ми намагалися опустити Руслана, щоб вивести їхніх гравців з положення, і таким чином створювали шанси", – цитує Пессіну Football Italia.

Нагадаємо, у поєдинку 6-го туру Серії А Інтер – Аталанта Руслан потужним ударом з-за меж штрафного майданчику забив свій перший гол у поточному сезоні і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Інтер – Аталанта: найкращий матч українця в Італії з часів Шеви, лідерство Маліновського в Бергамо і замітки для Шахтаря