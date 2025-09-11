"Ну, що ж, враховуючи скільки незрозумілої інформації було з приводу мого "звільнення", я хочу розставити крапки над "і".

Я йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки за для того, щоб змінити щось і допомогти моєму рідному клубу. Я знаю Динамо з 14 років, знаю все і всіх в цьому клубі, розумів і розумію де і що треба змінювати... З першого дня роботи я шукав опції для навчання і знайшов її. Пройшовши 10-ти місячну програму від ЕСА, я зрозумів, що нашому футболу не тільки є куди рухатись, а він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал. Багато речей, які для мене і у всьому європейському футболі, вважаються вже давно всіма зрозумілими і залишеними в минулому, у нас в Україні процвітають. Ви скажете: "Так в нас же так багато футболістів, яких купують за мільйони!". А річ у тому, що вони виростають не завдяки, а супереч всім факторам...

Наведу приклад. Тільки-но я прийшов працювати, один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, тому що............ З ним і його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. При тому всьому, що вони хотіли бути в Динамо, але хотіли розуміти куди рухається клуб.

Таких прикладів можна навести десятки, а то і сотні. Річ не в тому, щоб когось принизити або "надавити на болюче", а в тому, щоб рухатись в правильному напрямку. У нас дуже багато талановитих дітей, дуже-дуже-дуже-дуже багато, порівнюючи з європейськими країнами! Там дітей вишикують з під землі, аби найти всі таланти. Але так, як працюють з нашими дітьми, то не дивно, що ми в повній дупі...

Яскравий приклад: Ребров в Динамо. Привів тренера U-21, U-19 і головного тренера академії Динамо. Без зайвих слів: Циганков, Миколенко, Шапаренко, Тимчик, Забарний, Волошин, Ванат, Бражко... Це стратегічне мислення і виховання талантів! Подивитися що буде далі... Талантів достатньо, людей, які можуть допомогти розвиватися – 0,00000001% i до цього всього, їх ще і хейтять!

Я можу говорити про всі проблеми Динамо Київ годинами або навіть днями. Розказати все в пості інстаграм – неможливо. Я б хотів на "чистоту" поговорити з тим, кому я довіряю і можу все розказати для футбольної аудиторії. Тому що моє "звільнення" навіть звучить смішно! Моя рідна команда, за яку я вболіваю все своє життя, мої діти плачуть, коли вона програє, повинна змінитися! Те що там відбувається зараз, це дорога в Маріанську впадину!!!!!!!

І останнє. Мене не звільнили, я просто не хочу працювати за для, я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді і немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю хуй**.

P.S. Я дуже сильно хотів привезти в Динамо Браяна Себальйоса, це була повністю моя ініціатива разом Женею Хачеріді. Без деталей (я їх розповім детально, але не тут), його хотіли купити зі США зараз, в АПЛ за 5 мільйонів євро, а ми його не викупили за 1,25 мільйони доларів! І його не продали. Він попав в збірну сезону США, граючи там півроку... Але нам він не потрібен", – написав Кравець у своїх соцмережах.

