Модріч: Перемога над Грізманном і Мбаппе в боротьбі за "Золотий м'яч" не є помстою за ЧС-2018

Півзахисник збірної Хорватії і Реала Лука Модріч розповів, що він обміняв би "Золотий м'яч" на перемогу на чемпіонаті світу.

"Перші кілька днів "Золотий м'яч" буде стояти біля мого ліжка. А потім я знайду краще місце, щоб його поставити.

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Командні трофеї набагато важливіше для мене. Я завжди буду більше командним гравцем, ніж індивідуалістом. Чемпіонат світу був важливий для Хорватії, але, на жаль, мені не вдалося привести команду до тріумфу. Якби у мене був вибір, я б вибрав Кубок світу, а не "Золотий м'яч".

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Не думаю, що перемога над Грізманном і Мбаппе в боротьбі за "Золотий м'яч" є помстою за чемпіонат світу. Я просто радий, що мені вдалося досягти визнання. Цей рік особливий для мене, я щасливий", – цитує Модріча France Football.