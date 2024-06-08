Напередодні збірна України провела свій другий спаринг в рамках підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться у Німеччині. Суперником "синьо-жовтих" у Варшаві стала команда Польщі, яка несподівано перемогла з рахунком 3:1. Українці вже на 30-й хвилині горіли 0:3, але зуміли забити гол "у роздягальню".

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Матч викликав чималий інтерес у вболівальників, одним з яких виявився і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Після фінального свистка він опублікував пост у своєму Твіттері. "Матч завершився, тож можна знову побажати Україні перемоги", – написав чиновник у соцмережі.

Нагадаємо, обидві команди перед стартом на Євро-2024 проведуть ще по одному спарингу: Польща зіграє з Туреччиною, а Україна зійдеться з Молдовою.

До слова, "Кадра" у груповому турнірі континентальної першості боротиметься зі збірними Франції, Нідерландів і Австрії, а суперниками "синьо-жовтих" будуть Бельгія, Румунія та Словаччина.

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