"Можна згортати цю лавочку. Для мене ця номінація закінчилась. Точніше номінація у такому вигляді. Мессі великий, Мессі геній, Але! З цим йому тепер жити.

"Мессі не повинен був перемагати": Кроос назвав двох гравців, які мали випередити Лео у боротьбі за "Золотий м'яч-2021"

Він сам розуміє, що у ці пандемійні два роки, найкращим він не був. А у Парижі він став просто посередньою копією самого себе. І в цьому немає нічого незвичайного чи страшного. Легенди, хоч би які вони були, рано чи пізно йдуть. Сьогодні Лео пішов. І гадаю, не тільки для мене. Він справді найкращий футболіст для кількох поколінь. Він епоха.

А ось найкращий футболіст цих двох років – Лєвандовскі. І це правда. І "Золотий м'яч" мали віддавати йому. У мене на сьогодні все", – написав Калініченко на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі