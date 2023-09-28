Наставник Жирони Мічел Санчес не приховував задоволення від перемоги над Вільяреалом (2:1) у матчі 7-го туру Ла Ліги. Один із голів забив Артем Довбик.

"Це історичний день для кожного в Жироні. Ми – лідери Ла Ліги, і я дуже радий за клуб. Люди будуть спати щасливими, і це тішить мене. Ми віддані ідеї, і ростемо завдяки цьому. Шкода, що сьогодні тільки 7-й, а не 38-й тур. Тому ми не можемо зупинятися через те, що очолюємо таблицю після семи турів.

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Жирона зіграла найкращий другий тайм проти дуже організованого суперника. Виграти 6 матчів Прімери поспіль – дуже непросто. Проти Реала буде чудовий матч, адже це одна із найкращих команд світу.

Ми в ейфорії, команда робить неймовірну роботу, і в другому таймі змогла оговтатися після невдалого початку. Я пишаюся своїми футболістами. У них є потрібні амбіції та менталітет, щоб грати проти таких суперників. Це змушує мене відчувати велику гордість.

Те, що у Жирони вже забили 11 різних футболістів, означає, що наша ідея – шукати шляхи до воріт суперника – працює. Гравці це засвоїли. Можна тільки насолоджуватися цим у ролі глядача. Мені подобається, що команда вміє конкурувати і страждати. Зупинити Вільяреал нелегко, але ми зуміли позбавити їх м'яча. Це чудово", – цитує Мічела La Vanguardia.

Нагадаємо, переможна серія Жирони налічує вже 6 матчів. Як наслідок, команда Віктора Циганкова і Артема Довбика стала лідером чемпіонату Іспанії. У суботу, 30 вересня, каталонці прйимуть Реал, який посідає друге місце Ла Ліги.

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