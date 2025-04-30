– Роль Андрія Миколайовича в команді – наскільки вона серйозна?

– Ти не уявляєш собі. Коли він у команді – це, можна сказати, наш старший брат, батя. До нього можна спокійно підійти і поговорити на будь-яку тему.

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Добра, порядна, класна й відкрита людина. Приємно з ним спілкуватися. Ми повинні цінувати те, що такий гравець повернувся до рідного клубу з-за кордону й нині дає дуже багато як на футбольному полі, так і в колективі загалом.

– Тобто його роль як лідера дуже велика?

– Дуже вагома , – сказав Піхальонок в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, Ярмоленко повернувся до Динамо влітку 2023 року. Загалом за київський клуб Андрій Миколайович провів 389 матчів, у яких забив 155 голів і віддав 96 результативних передач.

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