"Я не люблю говорити про гроші, коли йдеться про такого футболіста. Усі бачать, що це видатний гравець. Запитайте у людини, яка нічого не знає про футбол або давно його не дивилася: "Як ти думаєш, скільки Джуду Беллінгему років?" Не думаю, що її відповідь буде близькою до правди. Можна подумати, що йому 28-29 років, адже він показує такий зрілий футбол.

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Він прекрасно провів чемпіонат світу. Його гра була просто видатною. Того, що він уміє, складно навчитися, а те, в чому він може стати кращим, легко засвоїти. Це дуже хороший гравець. Що я можу ще сказати? Я вважаю так уже два або три роки – після його прориву в Дортмунді. Уже всі про це знають, але я не розумію, яке значення це має для фінансового боку питання.

Вважаю, якщо ми всі дійсно хочемо допомогти йому, то не варто занадто багато говорити про гроші. Говорю про це з точки зору збірної Англії. Не ставте перешкод на шляху його розвитку", – цитує Клоппа Sky Sports.

За інформацією преси, Реал виграв боротьбу у Ліверпуля за хавбека Борусії Дортмунд. Цінник на нього стартує від 100 мільйонів євро.

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