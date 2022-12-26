"Можна подумати, що йому 29 років": Клопп оцінив Беллінгема на фоні чуток про можливий трансфер у Ліверпуль
Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп висловився про хавбека збірної Англії та Борусії Дортмунд Джуда Беллінгема.
"Я не люблю говорити про гроші, коли йдеться про такого футболіста. Усі бачать, що це видатний гравець. Запитайте у людини, яка нічого не знає про футбол або давно його не дивилася: "Як ти думаєш, скільки Джуду Беллінгему років?" Не думаю, що її відповідь буде близькою до правди. Можна подумати, що йому 28-29 років, адже він показує такий зрілий футбол.
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Він прекрасно провів чемпіонат світу. Його гра була просто видатною. Того, що він уміє, складно навчитися, а те, в чому він може стати кращим, легко засвоїти. Це дуже хороший гравець. Що я можу ще сказати? Я вважаю так уже два або три роки – після його прориву в Дортмунді. Уже всі про це знають, але я не розумію, яке значення це має для фінансового боку питання.
Вважаю, якщо ми всі дійсно хочемо допомогти йому, то не варто занадто багато говорити про гроші. Говорю про це з точки зору збірної Англії. Не ставте перешкод на шляху його розвитку", – цитує Клоппа Sky Sports.
За інформацією преси, Реал виграв боротьбу у Ліверпуля за хавбека Борусії Дортмунд. Цінник на нього стартує від 100 мільйонів євро.
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