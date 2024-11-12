Троє українських футболістів, які виступали за Металіст 1925, привернули до себе увагу росіян за свою чітку позицію.

Екс-гравці харків'ян Денис Сидоренко, Євген Ткачук та Ілля Зубков відомі своєю допомогою ЗСУ. Через свою діяльність українці потрапили "на олівець" російських пропагандистських каналів.

"Не дивився, що Металіст 1925 грає в Першій лізі": ван Леувен зізнався, чому після Шахтаря погодився на нижчий дивізіон

У телеграмі росіяни називають Сидоренка, Ткачука та Зубкова "помічниками нацистського режиму" та "регулярними донатерами українського вермахту". Євген відреагував на таку увагу, написавши у своїх соцмережах: "ну хоч чимось тепер можна пишатися".

Варто зауважити, що вкотре росіяни зганьбилися, бо не змогли правильно вказати клуб українських футболістів. Сидоренко наразі виступає за аматорський Партизан Кодра, Євген Ткачук завершив кар'єру, а Ілля Зубков захищає кольори ФСК Маріуполь.

Металіст 1925 наразі виступає у Першій лізі. Після 16-ти турів харків'яни посідають четверту сходинку у турнірній таблиці.

Конкурував зі Шмейхелем і Бартезом, а тепер у Шахтарі – як ван дер Гау ділить роботу з Пятовим та чому приїхав на війну