Головний тренер Жирони Мічел вважає, що зустріч з Реалом у восьмому турі Ла Ліги буде дуже складною для його команди.

"Ніхто не очікував, що ми зіграємо проти Мадрида, коли ми будемо лідерами в таблиці. Це наша заслуга, але Реал програв лише одну зустріч, а решту вони виграли. Це команда, яка бігає найбільше, вони дуже сильні фізично, технічні й дотримуються своєї тактики.

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Дані говорять про те, що Мадрид перший в багатьох концепціях гри. Важко аналізувати, не думаючи про те, що будемо страждати на багатьох етапах. У нас є чітке уявлення про те, як грати, але вони, безсумнівно, домінуватимуть над нами, хоча ми ніколи не втрачали своєї ідентичності в попередніх семи турах.

Це дуже складний і важкий матч. Я б волів мати більше часу після Вільяреала, щоб гравці мали змогу відпочити та відновитися.

Можна перерахувати на пальцях однієї руки, коли Реал не був фаворитом в матчі. Вони звикли грати кожні три дні та перемагати. Минулого року ми виграли гру, але їм не потрібно пам'ятати про це, щоб мотивувати себе. Я очікую лише найкращого Мадрида, а також найкращої Жирони", – цитує Мічела Marca.

Наразі "червоно-білі" лідирують в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 19 очок. "Вершкові" відстають від першої сходинки на один бал.

Нагадаємо, команда Циганкова та Довбика зіграє проти Реала в суботу, 30 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

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