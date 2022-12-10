"Я дуже пишаюся хлопцями і тим, що ми зробили, але, на жаль, це частина футболу... Важко підібрати слова в такий момент. Втішитися неможливо.

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У моєму житті було кілька складних рішень, не лише у збірній, а й особистих. Це все дуже боляче. Що ж, іншого шляху немає. Я хлопець, який вставав щоразу, коли падав. На жаль, як гравець я не зможу підняти цей кубок. Хто знає, можливо, вийде пізніше в іншій ролі", – наводить слова 38-річного Сілви UOL.

Додамо, що для захисника Челсі це був 113 матч та четвертий Мундіаль у футболці збірної Бразилії. Разом із "селесао" він виграв Кубок конфедерацій-2013 і Копа Амеріка-2019.

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