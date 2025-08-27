– Наскільки я знаю та чув, про мене казали, що я гниль пускаю в колектив, що я не дуже добра людина, розвалюю команду зсередини і все таке, мене треба з команди прибрати.

Я був дуже засмучений, бо для мене це якось, знаєш, як ти кажеш… Мені ніхто такого не казав, я оце перший раз почув. І мені якось було ніяково, я вже почав думати: "Можливо, так і є?" Якісь такі відчуття були: можливо, я реально якийсь п***рас?

Потім я розмовляв з президентом Полісся, кажу: "Я хотів поговорити на цю тему – що на мене наклеп якийсь, що кажуть, що я гниль роблю якусь, облили брудом. Ви можете в усіх запитати, ви ж тут головна людина". Він каже: "А хто тобі сказав? Ти нікого не слухай. Роби свою роботу, все добре". – "Ну, добре". Поговорили – наче, трішки заспокоївся. Але однаково з команди попросили.

– Я не думаю, що якщо запитати кожного з тих футболістів, які були з нами в складі Полісся, то хоча б у одного були якісь претензії щодо тебе, щодо мене і в людському, і в ігровому плані.

– Думаю, що ні в кого не було, просто ми комусь не подобалися, та і все. Думаю, що це було так.

– Ти хотів іти з цієї команди?

– У мене був ще рік контракту, і я нікуди не хотів іти. Мене все влаштовувало, були всі умови для розвитку, для футболу. Тим паче, ми потрапили до Ліги конференцій, я хотів спробувати свої сили там, можливо, пройти кудись далі.

– Чому так сталося? Тебе прямо попросили з клубу чи тобі просто чітко дали зрозуміти, що на наступний сезон ти вже тут не потрібен?

– Я прийшов до президента за тиждень чи за два до кінця чемпіонату та спитав: "Так-то і так-то, кажуть, що я погана людина і все таке, і як футболіст. Якщо вас щось не влаштовує – давайте щось думати". Він каже: "Ні, ти мене як футболіст влаштовуєш повністю. Мені все подобається, ти лишаєшся в команді". В останньому турі ми перемагаємо Шахтар 2:0 і потрапляємо до Ліги конференцій завдяки тому, що Динамо виграє у Руха. Після цього проходить 2 тижні, я у відпустці. Приходить смс від Друді…

– Ти кажеш Друді – а мені вже смішно.

– Я взагалі не розумію, як він потрапив до цієї команди. Він дві команди втопив, так ще й потрапив до клубу, який розвивається – я взагалі не знаю як. І мені приходить смс не від тренера – нового чи не нового, ніхто ще не знає. Приходить від Друді смс: "Привіт, як справи? Гадаю, в тебе все добре, почнеш тренуватися з U-19". Ось це все, що мені надіслали. Я одразу подзвонив до агента, сказав: "Давай одразу розривати контракт. Чого я буду тренуватися з U-19? Я поїду собі кудись шукати", – розповів Шабанов на подкасті в Дениса Бойка на YouTube.

