"Поведінка Петракова? Це демонстрація чогось. Можливо, він хороший актор і вирішив так грати, інші думки в той момент були, але мені неприємно це. Неприйнятна поведінка. Журналісти ні в чому не винні. Вони посередники між людьми, які займаються роботою і вболівальниками. Якщо журналісти не будуть приходити, тоді про них ніхто взагалі не дізнається.

Україна – Боснія та Герцеговина: передматчева прес-конференція Олександра Петракова – знову лаконічно про головне

У нашому футболі журналісти, навпаки, додають перцю, хоча б якусь розвагу роблять. Мало людей ходять на трибуни, мало уболівальників дивляться по телевізору. Треба поважати їх", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Петраков провів дуже лаконічну прес-конференцію перед поєдинком з Фінляндією. За підрахунками, наставник збірної України промовивши лише 37 слів.

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