"Я правильно розчув, що містер Кін сказав, що сьогодні ввечері виступ Ліверпуля був місцями необережним? Він так і сказав? Я хочу це почути. Можливо, все-таки, він говорив про іншу гру? Це не може бути ця зустріч, вибачте!

Ліверпуль – Арсенал: Клопп розсипався у компліментах своїм підопічним

Це був абсолютно винятковий матч. Нічого не було неообережним або недбалим, абсолютно нічого. З першої секунди ми домінували над командою, яка перебуває у хорошій формі, на 100% у формі. Ми повинні бути дуже обережні і не наразитись на контратаку.

Алісону довелося одного разу нас рятувати, також у Арсенала було ще два моменти, цього не уникнути. У таких ситуаціях нам і потрібен воротар. Крім того, футбол, в який ми грали сьогодні ввечері, був абсолютно винятковим. Про цю гру сьогодні не можна сказати нічого поганого. Це було повною протилежністю необережності", – цитує експресивного Юргена Клоппа Goal.com.

Нагадаємо, Ліверпуль зумів здолати Арсенал з рахунком 3:1.

Ліверпуль – Арсенал: готовність мерсисайдців до чемпіонства, поразка "канонірів" на класі, Трент і Робертсон – золото