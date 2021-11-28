Під час поєдинку Вільяреал – Барселона гаряче було не лише на футбольному полі.

Барса вперше у Ла Лізі 2021/22 виграла на виїзді. Цього могло й не бути, адже "блаугранас" пропустили від Вільяреала на 76-й хвилині, однак голи Депая та Коутінью з пенальті дозволили каталонцям здобути 3 очки. Втім, цього могло й не бути, якби на початку матчу арбітр призначив 11-метровий у ворота гостей за гру рукою Піке.

Цей епізод дуже розлютив Унаї Емері, який висловив невдоволення рішенням рефері. Хаві відповів опоненту, після чого тренери обох команд обмінювалися жестами і репліками впродовж всієї гри.

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"Таке враження, що VAR у цьому епізоді заснув. Арбітри вплинули на результат гри, і це далеко не вперше. Хотялося б отримати пояснення, чому в мене виникає відчуття, що судді не поважають Вільяреал. Піке чітко зіграв рукою. VAR – це технології, але ними керують люди, тому хтось повинен взяти на себе відповідальність. Таке враження, що великим командам свідомо хочуть допомогти", – цитує Емері AS.

До слова, після фінального свистка Іманол Ідіакес – асистент Емері – посварився у підтрибунному приміщенні з Хаві. Тренери сказали один одному кілька неприємних реплік. У справу змушена була втрутитися поліція, яка попросила учасників інциденту розійтися і дати змогу арбітрам залишити поле.

Зауважимо, що все завершилося мирно. Делегат матчу не відобразив цей інцидент у своєму рапорті, а Хаві після матчу зробив кілька компліментів "жовтій субмарині", сказавши, що дуже поважає суперника.

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