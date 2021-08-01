"Чесно кажучи, я не зрозумів цього рішення. Дуже сильно здивований. Андрій добре працював у збірній, показав високий рівень тренерської майстерності. Та й результати говорили самі за себе.

Шевченко несподівано попрощався зі збірною України

Ще важливий момент – молоді гравці постійно прогресували в збірній. Шевченко відкрив багато юних хлопців для великого футболу – це дорогого коштує. Гравці збірної йшли в хороші європейські клуби при Шевченку, він розкривав їх.

Можливо, у Шевченка інші плани. Я можу його уявити в статусі головного тренера європейського клубу. Андрій знає кілька мов, вільно говорить на них. Він був видатним гравцем, добре проявив себе на тренерському терені. У нього багато козирів для того, щоб очолити європейський топ-клуб", – поділився Сьомін у коментарі Sport24.

Зауважимо, найбільшим досягненням Андрія Миколайовича за час роботи зі "синьо-жовтими" був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії. Наразі головна команда країни бореться за участь у фінальній стадії ЧС-2022.

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