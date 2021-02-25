"Футбол – це завжди гойдалки вгору і вниз. Але якщо говорити в загальному про цей сезон, то він хороший, як для команди, так і для Едіка. Цього року він зробив крок вперед у плані якості гри. Зараз він – добротний гравець основного складу.

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Соболь продовжує рости і розвиватися. У нього все добре. У клубі ним дуже задоволені. Думаю, все буде добре з контрактом. Але це вже буде вирішуватися між клубами. Поки немає якоїсь нової інформації з цього приводу.

Соболю подобається команда, чемпіонат і країна. Але як будь-який амбітний гравець, можливо, він захоче спробувати себе у цікавій лізі. Це вже питання майбутнього", – сказав Серебренніков у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, захисник належить Шахтарю, а за Брюгге виступає на правах оренди.

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