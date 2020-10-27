"Призначення Луческу головним тренером Динамо? Я не українець, але я все розумію і знаю історію. Звичайно, я чув про Луческу до свого приходу в Динамо. Це тренер, який багато років у футболі. Знаю, що він тренував Шахтар 12 років, виграв з клубом Кубок УЄФА і багато титулів. Але Луческу – топ-професіонал, який дуже любить футбол. Зараз він виконує чудову роботу в Динамо.

Луческу назвав свою головну мету в Динамо

У кожного клубу є активні фанати, які боротимуться за команду і за принципи, в які вони вірять. Таке трапляється всюди. В Уругваї теж була схожа ситуація – тренер суперника очолив мою команду. Ультрас Насьоналя протестували проти нього, але з ним команда почала перемагати і давати результат. Кожен тренер, футболіст чи людина має своє минуле. Історія знає чимало випадків, коли гравці переходять до суперника. І так триватиме надалі.

Найважливіше, що Луческу хоче перемагати Шахтар. У Туреччині він тренував двох принципових суперників – Бешикташ і Галатасарай. У Румунії працював з Динамо Бухарест і Рапідом. Тепер він – тренер Динамо Київ, який хоче найкращого для команди і для кожного з нас. Думаю, його запрошення – це дуже правильне рішення президента. Луческу – 75 років, але він дуже мотивований. Він багато працює і кожного дня показує, які речі ми можемо покращити, щоб стати кращими.

Його перші слова після приходу? Луческу просто сказав, що зараз він на 100% належить Динамо, хоче перемагати з цією командою, а гравців зробити лідерами. І хоче найкращого для нас, бо це буде найкраще для нього.

Слова Ігоря Суркіса? Це на 100% правда і влучний коментар. Зараз з командою працює один з найкращих тренерів. Якщо ми не досягнемо успіху з ним і не будемо вчитися у нього, то, можливо, проблема не у тренерові, а в гравцях. Думаю, у нас є все, щоб прогресувати і ставати кращими футболістами.

Я нікого не критикую, але, можливо, раніше у нас не було чіткої ідеї, як ми хочемо грати. Зараз у нас все це є. Ми розуміємо, який стиль футболу хочемо показувати", – розповів Де Пена Tribuna.com.

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