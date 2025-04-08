– Сьогодні я помітив, що ми стаємо майстернішими в аспекті силової боротьби. Але тайми відрізнялись. Добре розпочали перший, не давали супернику перейти половину поля. Згодом Карпати вирівняли ситуацію, і були моменти, коли ми давали їм занадто багато вільного простору. Зрештою, загроз це не принесло. Гра була рівною до кінця першої половини зустрічі.

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Ну а другий тайм… У нас була купа моментів, які ми мали реалізовувати. Гол, який ми пропустили через фактично одну програну дуель, – не відповідав логіці. Але я дякую своїм хлопцям за реакцію на пропущений м’яч. Вони продовжили створювати моменти, нагнітати. Прикро, що не забили з гри. Але результат є, свій гол ми знайшли. Рухаємось далі.

– Чи давали ви окремі настанови Батісті? В деяких моментах він доволі неочікувано і часто пропускав м’яч на партнерів.

– Це були його інтуїтивні рішення, таких настанов не було. Хлопці комунікують на полі і намагаються один одного розуміти без слів. Інколи їм вдається це робити, інколи – ні.

– Чи був пенальті в епізоді з фолом проти Іґора Невеса?

– Я не можу прокоментувати жоден з моментів, поки я їх не передивлявся. Наскільки я зрозумів, у суперника були великі претензії до арбітра. Зараз я не можу поділитись своєю думкою, треба переглянути епізод. Ці рішення ухвалює інша людина. Сьогодні склалась така ситуація, що ми отримали право на пенальті, а суперник – ні. Це був єдиний реалізований одинадцятиметровий за дуже тривалий термін.

Якщо рахувати кожну гру, де поставили, а де – ні, то цей діалог зайде у глухий кут. Знову ж таки, рішення було ухвалено. Звісно, я не буду скаржитись на нього. Можливо, після перегляду повтору епізоду я погоджусь, що це пенальті. Це нормально, – цитує Ашура прес-служба Карпат.

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