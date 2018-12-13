"Можливо, навіть краще, що Динамо опинилося в Лізі Європи", – Вербіч оцінив себе та команду в першій частині сезону

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч в експрес-інтерв'ю для "Футбол 24" відверто та конкретно дав оцінку першій частині сезону 2018-2019.

Один з лідерів нинішнього Динамо Беньямін Вербіч у команді лише рік, але без словенця вже важко уявити столичний колектив. На початку цього сезону він взагалі став справжнім джокером Динамо, забивши не один важливий м'яч. А після травми Артема Бєсєдіна досить легко та ефективно перейшов з позиції лівого вінгера на місце центрфорварда за рішенням тренерського штабу.

Загалом на рахунку Вербіча 5 голів та 2 результативні передачі в чемпіонаті України, а також 2 голи в Лізі Європи. Так, він не вистрілює дублями та хет-триками, але більшість його забитих м'ячів мала важливе значення для Динамо. Можна згадати і голи в обох матчах кваліфікації Ліги чемпіонів зі Славією, і перший гол у домашньому матчі з Ренном, і єдиний переможний в Астані, і в ворота Шахтаря.

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– Як би ти оцінив першу частину сезону для Динамо?

– Якщо подивитися на результати команди, то загалом перша частина сезону видалася позитивною. Хоча у нас було багато злетів та падінь, особливо у домашніх матчах чемпіонату України проти Карпат та Львова. Ми не мали права програвати в цих матчах. Оглядаючись назад, шкодуємо про це.

Але все одно це був хороший період. Ми посіли перше місце у групі Ліги Європи та пройшли далі. Це добре.

– Наскільки успішною вона була особисто для тебе?

– Думаю, що особисто для мене рік був успішним. Мені подобається забивати голи і, зокрема, саме тому я прийшов у Динамо.

Також я грав на новій позиції, спробував себе в цій ролі. Вийшло достатньо непогано. Я дуже щасливий допомагати команді своїми виступами. Я завжди викладаюся максимально на полі.

– Наскільки сильно тебе засмутила невдача в кваліфікації Ліги чемпіонів?

– Так, ми були дуже засмучені тоді. Але у нас було дуже багато матчів у той період, і вже з'явилася певна втома. Десь нам не вистачало і гравців, але це питання до інших людей у клубі.

Можливо, якби це був не Аякс, а інший суперник, ми би пройшли далі. Нам також десь не пощастило в першому матчі з голландцями. Втім, дивлячись назад, можливо, це навіть краще, що ми опинилися в Лізі Європи.

– Все ж таки, тобі зручніше грати на позиції вінгера чи центрфорварда?

– Це можна обговорювати, але для мене краще грати на позиції вінгера. Тому що мені подобається бути більше з м'ячем. Але на позиції центрального нападника я маю більше можливостей забивати. Однак краще я почуваюся на фланзі.

Роман Ляшенко, "Футбол 24"

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