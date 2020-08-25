"Можливо, на базі Галича будуть створюватися нові Карпати": Болотніков – про зв'язки з іншим учасником Другої ліги

Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков не став заперечувати версію про контакти львів'ян з Карпатами Галич.

"Ведеться робота, яким складом грати, як зберегти основний, щоб він боровся за якісь цілі. Я не буду брехати, корчити з себе дурня. Звісно, Галич для нас – партнерський, дружній клуб, якому ми будемо допомагати футболістами і всім, чим зможемо. Вони вийшли з аматорів і не готові до професіонального футболу.

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Можливо, теоретично, на базі цього клубу будуть створюватися нові Карпати. Але це лише один з варіантів, тому ми про це і не говоримо публічно. Немає чіткого плану А, тому що є купа інших варіантів", – сказав Болотников в ефірі ZAXID.NET.

Нагадаємо, Карпати Львів і Карпати Галич проведуть свої дебютні сезони в Другій лізі, яка стартує 6 вересня.

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