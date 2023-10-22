Палмер відкрив рахунок у першому таймі, реалізувавши пенальті, який заробив Мудрик. По перерві забив і сам гравець збірної України, класно перекинувши Давіда Райю. Одразу виникла дискусія, чи Мудрик так і задумав (ймовірно, м'яч просто зрізався).

Шедевр Мудрика і катастрофа голкіперів у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал – 2:2

Одноклубник Михайла не має чіткої відповіді на це питання, але віддав належне забитому голу українця.

"Можливо, Мудрик так і планував. Я не знаю цього. Якщо так і було, то віддаю йому належне", – цитує Коула Палмера BBC.

До слова, 21-річний Палмер влітку став чемпіоном Європи U-21 у складі молодіжної збірної Англії. Михайло Мудрик на тому ж турнірі дійшов до півфіналу зі збірною України U-21. В активі нашого вінгера вже 2 голи за Челсі у сезоні 2023/24.

АПЛ: Мудрик забив гол року і приніс пенальті – Челсі подарував Арсеналу диво-спасіння, Артета швидко покарав Зінченка