"Можливо, Мілевський бачить себе у компанії Беста чи Гаскойна", – представник Динамо

Керівник Динамо Київ ТБ Сергій Полховський порівняв екс-форварда киян Артема Мілевського з легендарними гравцями.

"Не знаю, я з Мілевським по барах не ходив, шампанське з ним не пив. Але впевнений, що в футболі він міг би досягти більшого, ніж у нього вийшло. Можна про це пошкодувати, але не можна його в цьому дорікати. Настане час, і Артем сам розбереться з собою.

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Може, він і не претендує бути зарахованим до когорти таких футболістів як Роналдо, а бачить він себе швидше в компанії Джорджа Беста або Пола Гаскойна.У будь-якому випадку, це вибір Артема. Крапка", – сказав Полховський для Tribuna.

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