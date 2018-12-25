toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Можливо, Мілевський бачить себе у компанії Беста чи Гаскойна", – представник Динамо

23:32 189 Читать на русском
"Можливо, Мілевський бачить себе у компанії Беста чи Гаскойна", – представник Динамо
Артем Мілевський / Фото: соцмережі

Керівник Динамо Київ ТБ Сергій Полховський порівняв екс-форварда киян Артема Мілевського з легендарними гравцями.

"Не знаю, я з Мілевським по барах не ходив, шампанське з ним не пив. Але впевнений, що в футболі він міг би досягти більшого, ніж у нього вийшло. Можна про це пошкодувати, але не можна його в цьому дорікати. Настане час, і Артем сам розбереться з собою.

"Пили у лазні, це божевілля! Навіщо?!", – у Динамо Брест розповіли, чому видворили Мілевського з команди

Може, він і не претендує бути зарахованим до когорти таких футболістів як Роналдо, а бачить він себе швидше в компанії Джорджа Беста або Пола Гаскойна.У будь-якому випадку, це вибір Артема. Крапка", – сказав Полховський для Tribuna.

Мілевський: Поки Суркіс біля керма Динамо – мені туди дорога закрита

Теги
Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський Пол Гаскойн Сергій Полховський Джордж Бест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
30
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук