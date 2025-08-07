"На полі перебувають лише одинадцять гравців, це нормально, що є футболісти, які змагаються за одну позицію. Йдеться просто про наполегливу працю. Але може статися і так, що ми з Довбиком гратимемо разом – у першому товариському матчі Рома грала з двома нападниками, мною та Дибалою.

Довбик гальмує трансферний ринок Роми – Гасперіні хоче позбутися українця, але у Римі просять забагато

Зазвичай я не думаю про точну кількість голів, які хочу забити за сезон. Я точно хочу забивати в кожній грі, хоча й знаю, що це нелегко. Двадцять голів? Сподіватимемося..." – цитує Фергюсона Gazzetta.it.

Нагадаємо, що в липні Рома на своєму офіційному сайті оголосила про перехід Евана Фергюсона. Римський клуб орендував 20-річного форварда з Брайтона з правом викупу за 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Артем Довбик зіграв у 45 матчах, забивши 17 голів та віддавши чотири асисти.

Рома зазнала приниження в Англії – холодний душ для Довбика, який провів всю гру