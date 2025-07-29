"Можливо, ми недооцінили Динамо": тренер Хамрун Спартанс розраховує на камбек у матчі-відповіді
Головний тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модіка поділився очікуваннями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.
"Наша гра буде виваженою і раціональною. Звичайно, ми пам'ятаємо, що програли 0:3 в першому матчі, але це ніяк на нас не впливає, і ми будемо націлені повністю на нашу перемогу. Наша команда готова боротися всі 90 хвилин, боротися до кінця.
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Можливо, причина нашої поразки в першому матчі в тому, що ми в якихось аспектах недооцінили Динамо. Але перемога в завтрашньому матчі залишається нашою мрією, яку ми не збираємося відпускати. Так, важливо не тільки мріяти, але і вірити. І ми віримо в нашу команду, – цитує Модіку портал Dynamo.kiev.ua.
Матч Динамо – Хамрун Спартанс відбудеться сьогодні, 29 липня. Початок – о 21:00 за Києвом.
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