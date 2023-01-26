"Рапід перебуває у зовсім іншій фазі готовності. Кияни зараз під навантаженнями, а австрійці вийшли на швидкість і через тиждень гратимуть у внутрішньому чемпіонаті. Було ясно, що Рапід нас "повозить". Можливо, Луческу цього і хотів... На "ватних" ногах таку команду переграти неможливо. Результат цієї гри ставлю поза всім. Критикувати команду немає за що. Київська команда ще не готова грати в такий інтенсивний футбол.

Луческу намагається привити команді щось нове. Поки що це не працює, як має працювати. Мірча хоче грати в більш вертикальний футбол. Побачимо, чи "приросте" це в Динамо. Поки що не виходить – для такого і є ці ігри, щоб пробувати. Щось потрібно робити, бо Динамо втратило практично весь креатив – Циганкова, Вербіча, Де Пену. Можливо, такі зміни стануть виходом із ситуації. Мірча – грамотний тренер, розбереться.

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Цю гру я дивився з особливим інтересом. Мене найбільше цікавив Микита Бурда – хочу вивчити його гру. На мою думку, в цьому сезоні він "підніме голову". Микита доволі непогано провів другий тайм. Побачимо, що буде далі.

Забарного за автогол немає за що критикувати. Таке буває. Нехай краще на зборах таке залітає, ніж в офіційних матчах. На місці тренера я за це й не "пихав" би йому. Попов намагався щось читати, але суперник дуже грамотно зіграв, і динамівець не контролював ситуацію, через що й пропустили другий гол. Фінальний брак його. Вівчаренко теж припустився дитячої помилки.



В другому таймі виділявся Діалло – було кілька моментів. Він виглядав свіжішим за інших. Решта флангових гравців не чіплялися за м'яч, не загострювали. Лінія нападу нічого не змогла створити. Це пов'язано з тим, що перехідні фази в Динамо не награні. Якщо передачі будуть віддаватися в зону – це одне, а якщо вінгери прийматимуть паси оберненими спиною до воріт – це "мавп'яча праця". Крайні захисники жодного разу не отримали передачу в зону. Поки "не в'їжджають". В наступних матчах побачимо, чи зрозуміють гравці ідею Луческу, чи приживеться вона", – резюмував Заховайло у коментарі 1927.kiev.ua.

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